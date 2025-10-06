赤色灯静岡県伊東市の国道で、軽バンが別の軽バンに追突し、自転車に乗っていた男児（8）が巻き込まれ死亡するなどした事故で、伊東署は6日、自動車運転処罰法違反（過失運転致死傷）の疑いで、追突した軽バンを運転していた配送業河野慎司容疑者（58）＝伊東市＝を逮捕した。容疑を認めている。署によると、容疑者の車は5日午後、伊東市の男性会社員（77）が運転し、横断歩道前で止まっていた軽バンに追突。弾みで横断歩道を