立憲民主党の安住幹事長は自民党の役員人事をめぐり、裏金問題に関わった議員が登用された場合、「昔の政治の悪い部分が戻ってくるという話で、我々はそれは黙っていない」と強くけん制しました。立憲民主党安住淳 幹事長「（高市新総裁）就任会見では（裏金問題に関わった議員を）『登用する』と、はっきり言っていたからね。自民党が生まれ変わるんじゃなくて、裏金議員の人たちが復活して昔の政治の悪い部分が戻ってくる