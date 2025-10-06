「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の６日正午現在で信越ポリマーが「売り予想数上昇」２位となっている。 ６日の東証プライム市場で信越ポリが小幅に３日続伸。同社は信越化学工業系の樹脂加工メーカー。ウエハーケースなどを手掛け、半導体関連の側面を持つ。２６年３月期の連結営業利益は前期比４．７％増の１３９億円と最高益の見通し。市場では信越化との親