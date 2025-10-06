女優の沢口靖子（60）が6日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。ドラマの撮影の前乗りについて明かした。「沢口靖子のキッチリ私生活」として、「撮影に遅れるのが嫌で1週間前に前乗り」と紹介されると、笑いが起き、「早すぎる」「衝撃」の声が上がった。すると沢口は「以前、こういうこともあったんですけど今は4日ぐらい前とか。たとえば関西でのお仕事があった時に、長期のお仕事だと荷物をバラす時