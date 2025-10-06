【第27話】 10月6日 公開 【拡大画像へ】 講談社は10月6日、龍大和氏によるマンガ「俺の指先で濡れる世界」第27話「本当に好きなもの」をヤンマガWebにて公開した。 本作は、「俺の女優が一番淫ら」を手がけた龍大和氏による異世界ファンタジー。第27話では、カズリアがセレスにピアノを教える。 なお、10月6日現在、ヤンマガWebでは全話を無料で読むことができる。 第27話