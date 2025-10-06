大学生として戦うU-20ワールドカップの舞台で、自信を掴んでいく。U-20日本代表DF塩川桜道(流通経済大)はグループリーグ第3節・ニュージーランド戦(○3-0)で大会初出場。「個人にはゼロで抑えられてよかった。緊張したけど、めっちゃ楽しくできたので」と振り返った。開幕2試合の勝利はベンチで見届けた。無失点の2連勝でグループ突破を決めたなか、3試合目で出番が来た。「(市原)吏音とカズ(喜多壱也)のDFラインを中心に、ゼ