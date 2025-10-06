ブラジルサッカー連盟(CBF)は5日、ローマDFウェズレイが怪我のためアジア遠征を不参加になると発表した。バスコ・ダ・ガマのDFパウロ・エンリケを追加招集する。ウェズレイは5日に行ったセリエA・フィオレンティーナ戦の負傷で招集が見送られた。29歳のエンリケは右サイドバックが主戦場で、代表初選出になる。ブラジルは10日に韓国と、14日に日本との国際親善試合を予定。当初のメンバーからDFバンデルソン(モナコ)とGKエデ