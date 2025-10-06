モンテディオ山形は6日、前橋育英高の主将MF竹ノ谷優駕(17)が2026シーズン加入内定となったことを発表した。竹ノ谷は高校2年生だった昨年に全国高校サッカー選手権優勝に貢献し、大会優秀選手選手に選出されてU-17日本高校選抜にも入った。今年度は前橋育英でキャプテンを務め、チームにとって重要な番号である「14」を背負っている。双子の弟はMF竹ノ谷颯優スベディ(新潟U-18)。以下、クラブ発表プロフィールとコメント●MF