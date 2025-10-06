スターバックス コーヒー ジャパンは、10月10日より、ハロウィンシーズンをスタートする。今年の主役は、猫耳チョコレートをあしらい、まるでいたずらをしている“黒猫”を思わせる『アサイー ベリー フラペチーノ』(通称：黒猫フラペチーノ)。ザクっとしたクランチの食感と、甘酸っぱいアサイーベリーの組み合わせたフラペチーノを全国のスターバックス店舗(一部店舗を除く)販売する。さらに、同日からは黒猫をモチーフにしたアイ