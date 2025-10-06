2025.10.04(土)Angeloが約3年半の活動休止を経て、再始動を発表したのが2025年5月のこと。9月4日には新曲「NEOCREATE」をデジタルリリースし、早速進化したサウンドを示した。そしてついに10月4日および5日の2日間、東京・国立代々木競技場第二体育館にて、再始動公演＜START OF THE WORLD LINE＞を開催した。同2daysのオフィシャルレポートをお届けしたい。再始動公演初日の10月4日は、これまで周年ライヴが行われてきた“天使の