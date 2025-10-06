俳優・本田翼（３３）が６日、都内で行われた「ロンジンプリマルナ」発表記念イベントに出席した。爽やかなブルーのワンピース姿で登場。左手首には、４８粒のブルーサファイアが輝く９５万４８００円の腕時計「プリマルナブルーサファイア」モデルを着用した。「品があって輝きが止まらない」と感激し、「時計をつけることで気持ちがしゃんとするといいますか、整うといいますか、より引き締まる気持ちになります」とうな