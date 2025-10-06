【モデルプレス＝2025/10/06】モデルの“せいせい”こと田向星華が10月5日、自身のInstagramを更新。ショート丈のトップスから引き締まったウエストをのぞかせた浅草でのショットを公開した。【写真】せいせい、出産後も変わらぬ驚愕美スタイル◆せいせい、ショート丈トップスで美ウエスト披露4月に結婚、7月に第1子女児の出産を発表していたせいせい。「浅草」という言葉とともに投稿された写真では、グレーのショート丈のキャミ