【モデルプレス＝2025/10/06】女優の本田翼が6日、都内で行われた「ロンジン プリマルナ」発表記念イベントに出席。忙しい日々の中でリフレッシュできる時間を明かした。【写真】本田翼、胸元開いた爽やかブルーのワンピ姿で登場◆本田翼、この秋したいことは「読書」爽やかなブルーのワンピースを纏った本田は、190年以上の歴史を誇るスイスの名門時計ブランドの腕時計を身につけて登場。イベントで「この秋はどんな秋にしたいか