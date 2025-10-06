劇場版『チェンソーマン レゼ篇』が、公開から15日間（9月19日〜10月3日）で観客動員237.8万人、興行収入35.8億円を突破。大ヒットを記念し、レゼが浜辺に横たわる姿を描いた“公開後ビジュアル”が解禁された。【動画】『チェンソーマン レゼ篇』原作者・藤本タツキ×主題歌・米津玄師のSP対談シリーズ累計発行部数3100万部を突破し、現在「少年ジャンプ＋」（集英社）で人気連載中の漫画『チェンソーマン』。2022年には、ア