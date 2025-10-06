東京都は５日までに、都内各所で行われる第２５回夏季デフリンピック東京大会（１１月１５〜２６日）に出場する東京ゆかりの選手に熱い声援を送る「東京ゆかりデフアスリート応援サイト」を開設した。サイトには、東京ゆかりのデフアスリート８５人の顔写真、ゆかりの地域、所属、主な活動実績や大会に向けた本人コメントなどの選手紹介のほか、大会本番の出場スケジュールや試合結果を掲載する予定で、デフリンピックの盛り上