◆練習試合巨人―ＳＵＢＡＲＵ（６日・東京ドーム）巨人のリチャードが先制適時打を放った。「５番・一塁」でスタメン出場。両チーム無得点の初回１死満塁の場面だ。カウント１―１から低めの１２９キロ変化球に反応して、左翼線へ運んだ。先制の２点二塁打。シーズン終盤に成長を遂げた大砲がきっちり仕事を果たした。１１日からはＣＳ第１ステージ（Ｓ）のＤｅＮＡ戦（横浜）が始まる。４番・岡本へのマークが厳しいこと