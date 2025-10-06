女優の綾瀬はるか（40歳）が、10月6日に放送された情報番組「DayDay.」（日本テレビ系）に出演。“プライベートでやめたい習慣”について語った。3日に都内で行われた「ベンザブロック プレミアムDX」（アリナミン製薬）の新製品発表会に登壇した綾瀬が、番組のインタビューに対応。“プライベートでやめたい習慣”があると言い、「ドラマ見出すとほんとに夜中まで見ちゃって。もう1話、もう1話っていうのを延々とやっちゃうのを、