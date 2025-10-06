株式会社JR東海リテイリング・プラスが、旅を豊かな時間にする自社駅弁ブランド「車窓食堂」をリニューアル！2025年10月7日(火)にブランドサイトを新規開設するとともに、フラッグシップ商品である「特製幕之内御膳」をさらに美味しくリニューアルします。 JR東海リテイリング・プラス 駅弁ブランド「車窓食堂」リニューアル リニューアル日：2025年10月7日(火) 2022年10月の発足から3周年を迎える駅弁ブラン