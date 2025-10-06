日本テトラパックは9月27日、大阪・関西万博の北欧パビリオンで、紙の循環体験ワークショップを開催。大阪府内の小学生84人が参加した。飲料の紙容器からキーチェーンを作り、リサイクルを体験するもの。子どもたちは、日ごろ給食などで親しんでいる紙パックを切って水に浸すなどし、スウェーデンの木彫り馬・ダーラヘストやヘラジカの形をしたキーチェーンを作った。講演では容器からリサイクルされたトイレットペーパーやノート