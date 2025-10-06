レジャーボートに乗り、忠清南道泰安（チュンチョンナムド・テアン）の海域を通じて韓国に密入国しようとした中国人8人が検挙され、警察の取り調べを受けている。10月6日、泰安海洋警察署によると、5日午後11時38分ごろ、泰安海域の賈誼島（カウィド）北側2カイリ（約3．7キロメートル）付近の海上に接近していた密入国と疑われる船舶が韓国陸軍のレーダー基地によって確認された。陸軍はすぐに海軍と海洋警察に協力を要請し、海洋