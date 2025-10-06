オタフクソースは9月25日、大阪市の同社お好み焼研修センターにて、「新商品オタめし会in大阪」を開催した。コミュニティサイト「オタフククラブ」会員に、この秋発売の新商品を調理や試食で体験してもらうもの。大阪では初開催となり、事前応募から選ばれた12人が参加した。講座では冒頭、家庭用「お好み焼粉（関西限定）100g」と「業務用デーツシロップ500g」の発売経緯や商品特徴を説明。デーツシロップの使い方としてスイーツ