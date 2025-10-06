◇陸上第79回国民スポーツ大会（2025年10月6日滋賀・平和堂HATOスタジアム）成年男子走り高跳びが行われ、世界選手権代表の真野友博（クラフティア）が大会新記録となる2メートル29を跳んで優勝した。自身の持っていた大会記録（2メートル28）を塗り替えた。2位は同じ2メートル29の赤松諒一（西部プリンス）。3位は2メートル26の瀬古優斗（FAAS）となった。9月に東京で開催された世界選手権では、赤松と瀬古が決勝に進