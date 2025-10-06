“食べられる宝石”として人気の琥珀糖専門店「魔法の琥珀糖」が、そごう千葉店に期間限定で出店！2025年10月7日から10月14日まで開催される「スイーツ博覧会」にて、普段はなかなか手に入らない美しい琥珀糖が多数登場します。 魔法の琥珀糖 そごう千葉店 期間限定ショップ 期間：2025年10月7日(火)〜10月14日(火)場所：そごう千葉店 6階 催事場 「スイーツ博覧会」内営業時間：10:00〜20:00 (最終日は17:00閉場)