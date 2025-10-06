芝浦工業大学と株式会社ケー・エフ・シーは、廃太陽光パネルから微生物を用いてレアメタルの一種「セレン」を浄化・回収し、再資源化することに世界で初めて成功したと発表しました。将来大量廃棄が懸念される太陽光パネルの環境問題解決と、資源循環に貢献する画期的な技術です。 芝浦工業大学／ケー・エフ・シー 廃太陽光パネルから微生物でレアメタル「セレン」を回収・再資源化 共同研究：芝浦工業大学 メタル