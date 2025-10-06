プロ野球・ヤクルトは6日、嶋基宏ヘッドコーチ、石井弘寿投手コーチ、小野寺力投手コーチ、杉村繁打撃コーチ兼スコアラーが契約満了に伴い退団することを発表しました。嶋コーチは、2019年オフに楽天からヤクルトに移籍。2022年に現役引退し、翌年から1軍バッテリーコーチに就任しました。今季はヘッド兼バッテリーコーチとして、退任となる郄津臣吾監督のもとで1年間戦ってきました。ヤクルトは今季57勝79敗7分で5年ぶりリ