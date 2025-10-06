プロ野球・ロッテは5日、フェニックスリーグに参加するメンバーを発表しました。フェニックスリーグは“若手選手の鍛錬の場”とされている教育リーグ。今年は10月6日〜27日までの22日間の日程で開催され、NPB12球団をはじめ、オイシックスやくふうハヤテ、韓国プロ野球球団など全18チームが参加します。今季最下位に沈んだロッテは、前日5日にサブロー1軍ヘッドコーチが新監督に就任することを発表。ここから新たなスタートを切り