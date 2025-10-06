韓国のボーイズグループ・ＳＦ９（エスエフナイン）の元メンバーで、現在は俳優として活躍しているロウン（２９）が、福山雅治（５６）と大泉洋（５２）がバディーを務めたヒット作「ラストマン-全盲の捜査官-」の「映画ラストマン-ＦＩＲＳＴＬＯＶＥ-」（１２月２４日公開）に出演することが６日、同作公式ＳＮＳにより発表された。この日、同ＳＮＳでは７人の追加キャストが解禁され、ロウンはその一人に名を連ねた。ロ