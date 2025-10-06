UCC上島珈琲（以下、UCC）は、ブラック無糖缶コーヒーのパイオニアブランド「UCC BLACK 無糖」シリーズから、上質な苦みと深いコクを味わえる「UCC BLACK 無糖 黒の余韻 リキャップ缶 275g」と、「同375g」を、10月6日に発売する。UCCグループは「より良い世界のために、コーヒーの力を解き放つ。」をパーパスに掲げ、コーヒーの新たな可能性を追求し、今までにないコーヒーの価値創造にチャレンジしている。UCCは1987年に業界に先