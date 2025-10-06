西川（以下、nishikawa）は、新商品「＃003 torofuwa（とろふわ）通年使い羽毛ふとん」を、10月6日から応援購入サービス「Makuake（マクアケ）」で先行予約販売（Makuakeサポーター向け各種割引あり）を開始する。「＃003 torofuwa 通年使い羽毛ふとん」は、とろとろ柔らかな肌掛けと、ふわふわ軽い合掛けふとんの2枚合わせで、オールシーズン快適に使用できる。ふんわり軽くあたたかな羽毛ふとんは、吸湿性や放湿性に優れ、寝床内