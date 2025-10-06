高市早苗氏が自民党の新たな総裁に選出され、今後の連立政権をめぐる発言や報道が相次いでいます。日本維新の会の吉村洋文代表は６日午前、大阪市内で記者の囲み取材を受け、連立交渉について「何の協議の申し入れも受けていない」と話しました。■高市氏は国民民主との連立に意欲か？総裁選後に行われたＪＮＮの最新の世論調査では、高市新総裁が今後どの野党と連立交渉をすべきか聞いたところ▼「国民民主党」が２４％▼「日