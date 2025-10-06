ウェンディーズ･ファーストキッチンは10月9日、本格的なバーガーが楽しめる『アメリカンジャーニー』の第3弾として「ジャックダニエルBBQバーガー」など4品を新発売する。〈「ジャックダニエルBBQバーガー」概要〉より本格的でアメリカンなハンバーガーを提供する『アメリカンジャーニー』では、アメリカ各地で有名な料理や食材などをテーマにした商品の開発を行っている。第3弾となる今回は、テネシー州をテーマにした「ジャック