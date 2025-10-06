柔道の世界ジュニア選手権は5日、ペルーのリマで開幕し、男子60キロ級で松永烈（国士舘大）が優勝した。決勝で足立悠晟（天理大）に勝った。66キロ級の福地駿多朗（筑波大）は3位だった。女子57キロ級は白金未桜（筑波大）が制し、上野明日香（東海大）が3位。48キロ級は吉野紗千代（帝京大）が優勝し、52キロ級の福永葉子（筑波大）は3位だった。（共同）