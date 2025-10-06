「ごみ清掃芸人」を自称する、お笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一さんが自身のＸを更新。"今日のごみトリビア" を紹介しました。 【写真を見る】【ごみ清掃芸人】 「一部、金属が付いていても、多くの地域は可燃ごみに出せます」 【マシンガンズ滝沢】滝沢秀一さんは、「一部、金属が付いていても、多くの地域は可燃ごみに出せます。」と投稿。 続けて、「ベルトや金属のボタンのついた洋服も多くの素材が燃える材