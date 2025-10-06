今ならさらに87万円オトクに買える！ 装備充実の最安モデルスズキは2025年9月16日にコンパクトSUV「e-VITARA（eビターラ）」を発表し、2026年1月16日の発売を予定しています。複数のグレードが用意されていますが、そのなかでも最も手頃なエントリーモデルの仕様はどのような仕様なのでしょうか。上級グレードと装備に大差なく充実していてイイ！ 最安モデルの仕様とは？【画像】超いいじゃん！ これが“一番安い”スズキ新型