本田翼 本田翼が６日、都内で行われた「ロンジン プリマルナ」発表記念イベントに登壇した。スイスの名門時計ブランド「ロンジン」から、月のパワーを宿すお守りのような腕時計コレクション「ロンジン プリマルナ」が発売。中秋の名月であるこの日、胸元がカットアウトされたブルーのワンピース姿で登壇した本田はその新コレクションを着用し登場した。ブルーサファイア48粒を使用した特別感のあるコレクションに「