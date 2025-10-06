スポーツ用品メーカーのアシックス社は６日、世界メンタルヘルスデーを迎えるにあたり、すべての人々が心と身体の健康と充足を得られるよう「ＥｖｅｒｙｄａｙＥｓｃａｐｅ（エブリデイ・エスケープ）」を呼びかけることを発表した。今回は、日常生活が心身ともにより健康で充実したものになるよう、女優で作家のナターシャ・ロスウェル氏を「ＥｖｅｒｙｄａｙＥｓｃａｐｅＣｏｎｃｉｅｒｇｅ（エブリデイ・エスケープ・