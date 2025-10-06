工事が進む上信自動車道 関越道から草津温泉、長野県方面をつなぐ新ルート 上信自動車道の概要 上信自動車道は、その名が「上野国（上州）」と「信濃」の頭文字から取られているとおり、群馬県～長野県をつなぐ高規格道路だ。総延長は約84kmとなっており、関越自動車道「渋川伊香保IC」を起点に、渋川市・中之条町・東吾妻町（ひがしあがつままち）・長野原町・嬬恋村（つまごいむら）といった吾妻川沿いの市街を