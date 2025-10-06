山形県鶴岡市にある庄内児童相談所の職員が、入所している児童の頭を1回叩く虐待をしていたことが分かりました。児童にけがはありませんでした。山形県しあわせ子育て応援部によりますと、ことし6月、鶴岡市にある庄内児童相談所で一時保育所の職員が学習時間中に児童の頭を1回叩いたということです。児童にけがはありませんでした。ことし7月に児童への虐待が疑われる事案があったと通知があり、関係職員への聞き取り調査で虐待が