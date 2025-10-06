赤色灯6日午前1時40分ごろ、京都市のJR京都駅近くの10階建てホテルで「2階の客室から出火している」と従業員から119番があった。京都市消防局によると、充電中のモバイルバッテリーから発火したとみられる。けが人はいない。宿泊客らは一時外に避難したという。市消防局によると、消防隊の到着時には、火は消火器を使って消し止められていた。モバイルバッテリーと机の一部が燃えたという。