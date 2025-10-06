私はカオル。夫ユーゴ、4ヶ月の娘ミユと3人暮らしをしています。穏やかな日常を送っていたのですが、ある日夫の口からとんでもないことが……。なんと遠方に住んでいる義妹・ヒカリちゃんが、推し活のために泊まりに来ると言うのです。しかもなぜか近居の義弟・レンくんまで。天気予報を見れば、その日はちょうど台風が直撃する予定です。そもそも来られるのかもわかりません。その上わが家にはまだ幼い娘もいるので、できれば中止