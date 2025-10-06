ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、10月6日（月）から、俳優・北村匠海と田辺桃子が出演する冬の新テレビCMを放映。11月19日（水）から始まるクリスマスシーズンのイベント「ユニバーサル・クリスマス・ジョイ」を満喫する様子が映し出されている。【写真】パークのテレビCM初出演を果たした女優・田辺桃子■クリスマスまでもう少し！今回放映が始まった新テレビCMは、「どこにいますかー！私を幸せにしてくれる人」と、姉