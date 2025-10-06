メガネブランド「Zoff（ゾフ）」は、『パペットスンスン』との初コラボレーションアイウェア「Zoff｜PUPPET SUNSUN」の受注予約受付を、10月8日（水）から公式オンラインストアなどで開始する。【写真】スンスンのさり気ないロゴがオシャレ！『パペットスンスン』×「Zoff」コラボアイテム一覧■コラボ限定のカプセルトイも展開今回登場する「Zoff｜PUPPET SUNSUN」では、“食べ物”をテーマに、限定デザインのメガネ拭きと