＜バンテリン東海クラシック最終日◇5日◇三好カントリー倶楽部 西コース（愛知県）◇7300ヤード・パー71＞2年ぶりに国内ツアーに参戦し、主催の興和と所属契約を結ぶ星野陸也は、最終日に見慣れない色のウエアを身にまとって登場した。グリーンの“バンテリンカラー”だ。「今年1回も来ていないウェアで、この大会のために用意していました」。首元には『バンテリン』の文字が白く目立つ。大会のスタッフウェアとほぼ同色で、ま