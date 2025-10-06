【街中のスパルタクス】 10月7日連載開始 【拡大画像へ】 講談社は10月6日、山田大和氏のバレエマンガ「Toi Toi Toi」の連載を開始し、第1話「街中のスパルタクス」をヤンマガWebに公開した。 下町の劣悪な環境で暮らしながらも、バレエに情熱を燃やす兄アキラと妹コウが、ある日怒りを表現したダンス「スパルタクス」に出会ったことで少しずつ運命が変わり始める。 第1話「街中のス