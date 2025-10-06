元AKB48のメンバーで、現在はタレント・実業家として活躍する板野友美（34）が5日、自身のインスタグラムを更新。「仕事のパートナーと娘達を連れて初旅行」と沖縄旅行に出かけたことを明かし、美ボディまぶしいビキニ姿のビーチショットなど、旅の思い出を披露した。【写真】「さすがのスタイル」「神ってる」ビキニ姿で沖縄の海にたたずむ板野友美「いつもは仕事の話に追われてるけど沖縄では、親子ゆっくりな時間にしようね