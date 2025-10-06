◇サッカー FIFA U-20ワールドカップ チリ2025(9月27日〜10月19日、チリ)サッカーの「FIFA U-20ワールドカップ」は5日、グループステージの全日程が終了し、16強が決まりました。グループステージは、計24チームが4チームずつ6組に分かれて行い、上位2チームと各組3位の成績上位4チームがノックアウトステージに進出。グループAの日本は、3戦連続無失点勝利で首位突破。グループEで2勝1敗の3位通過となったフランスとラウンド16で