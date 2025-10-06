◇フェニックス・リーグ阪神―ハンファ（2025年10月6日アイビー）藤川監督自ら指揮を執る阪神のフェニックス・リーグ参戦でいきなり前川、高寺とCS左翼を争う2人がタイムリーで共演。宮崎で火花を散らせた。公式戦最終戦のヤクルト戦で1号本塁打を放ち、「いい状態でCSを迎えたい」と意気込む前川は「5番・左翼」でスタメン出場し、初回2死一、三塁で先制の右前適時打で好調をアピールした。「1番・二塁」でスタメン出