きょう午前中は晴れ間の出た所が多くなりましたが、午後は関東甲信や東海の一部でにわか雨があるでしょう。西日本も午後は次第に雲が多くなりますが、広い範囲での天気の崩れはありません。また、台風22号の影響で、小笠原諸島では強風や高波に注意が必要です。【CGで見る】台風22号の進路図右に急カーブし…日中の気温は東日本や西日本で30℃前後と少し蒸し暑い一方、北日本は寒気が流れ込み、北海道は冷え込みます。あす朝は北