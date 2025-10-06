バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」では、バンダイナムコグループ最大規模のオンラインショッピングイベント『PREMIUM BANDAI FESTIVAL 2025』(以下、「プレバンフェス2025」)を10月6日11時よりオンライン開催している。○「プレバンフェス2025」の楽しみ方は「スキポイント」を集める「プレバンフェス2025」では、特設サイトに表示される「スキポイント」を集めることができる。スキポイントは、「(1)ス