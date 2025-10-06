住宅ローン比較サイト『モゲチェック』を運営する株式会社MFSが、今後の金利情報についてお伝えします。解説は、取締役CMO:塩澤崇です。■10月の住宅ローン金利の動き2025年10月の住宅ローン金利情報をお伝えします。注目ポイントは10月開始の低金利住宅ローンと日銀の年内利上げ見通しです。【10月開始の低金利住宅ローン】各銀行は日銀の利上げとともに住宅ローン金利を引き上げてきましたが、一部銀行はキャンペーンを実施する